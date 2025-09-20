Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato anche del futuro della porta del Milan. Il divorzio con Mike Maignan a fine stagione è ipotesi sicuramente da tenere in considerazione, per cui i rossoneri stanno sondando anche altre piste. Una di queste porta a un portiere accostato anche all'Inter di recente. Si legge nel focus di Ceccarini:
Ceccarini: “Milan, per il post Maignan due profili”. Uno piace anche all’Inter
"Il Milan è al lavoro anche per il rinnovo di Maignan, che in estate è stato vicinissimo al Chelsea. Il portiere francese alla fine è rimasto ma a breve la società rossonera muoverà i suoi passi per cercare di non perderlo a parametro zero. La strada per ora è tutta in salita ed è per questo che il Milan sta pensando all’eventuale sostituto. Uno di questi è sicuramente Caprile, che il Cagliari ha riscattato dal Napoli per 7 milioni. Le sue doti sono indiscutibili e le sta mostrando anche in questo avvio di stagione. L’altro obiettivo è Suzuki del Parma su cui già nell’ultima sessione di mercato erano piombati diversi club tra cui il West Ham e il Napoli".
