Ceccarini: “Milan, per il post Maignan due profili”. Uno piace anche all’Inter

"Il Milan è al lavoro anche per il rinnovo di Maignan, che in estate è stato vicinissimo al Chelsea. Il portiere francese alla fine è rimasto ma a breve la società rossonera muoverà i suoi passi per cercare di non perderlo a parametro zero. La strada per ora è tutta in salita ed è per questo che il Milan sta pensando all’eventuale sostituto. Uno di questi è sicuramente Caprile, che il Cagliari ha riscattato dal Napoli per 7 milioni. Le sue doti sono indiscutibili e le sta mostrando anche in questo avvio di stagione. L’altro obiettivo è Suzuki del Parma su cui già nell’ultima sessione di mercato erano piombati diversi club tra cui il West Ham e il Napoli".