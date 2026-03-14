"C'è contatto tra Frattesi e Scalvini: Frattesi è in anticipo. Non c'è un vero e proprio calcio, non vedo un contatto da calcio di rigore, per me i rigori sono una cosa seria. Per me corretto il comportamento in sala VAR. Certi contatti in campo non sono facilmente visibili, soprattutto in mezzo a tanti giocatori. Si tratta comunque di una valutazione soggettiva e non oggettiva e, dunque, giusto non far intervenire il VAR".