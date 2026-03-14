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fcinter1908 ultimora Marelli: “Gol Atalanta, non c’è fallo su Dumfries. Ok Manganiello. E sul rigore…”

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Marelli: “Gol Atalanta, non c’è fallo su Dumfries. Ok Manganiello. E sul rigore…”

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Ultimi minuti concitati di Inter-Atalanta. I nerazzurri hanno ferocemente protestato con l'arbitro Manganiello
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ultimi minuti concitati di Inter-Atalanta. I nerazzurri hanno ferocemente protestato con l'arbitro Manganiello in occasione della rete del pareggio dei bergamaschi per un presunto fallo su Dumfries.

Marelli: “Gol Atalanta, non c’è fallo su Dumfries. Ok Manganiello. E sul rigore…”- immagine 2

Non solo: subito dopo, contatto in area con Frattesi che cade a terra, ma per il direttore di gara non c'è nulla. Questa la spiegazione di Luca Marelli a DAZN:

Marelli: “Gol Atalanta, non c’è fallo su Dumfries. Ok Manganiello. E sul rigore…”- immagine 3

"Il contatto Dumfries Sulemana? La rete del pareggio di Krstovic nasce da un contatto non fischiato: per me Manganiello è stato molto bravo a lasciar correre. Non c'è un contatto basso, solo una mano appoggiata sulla schiena. Non c'è una spinta, non allunga il braccio, ma gli appoggia una mano sulla schiena. Sembra più Dumfries a perdere l'equilibrio e a cadere per terra. Qualche dubbio in più sull'episodio in area dell'Atalanta".

"C'è contatto tra Frattesi e Scalvini: Frattesi è in anticipo. Non c'è un vero e proprio calcio, non vedo un contatto da calcio di rigore, per me i rigori sono una cosa seria. Per me corretto il comportamento in sala VAR. Certi contatti in campo non sono facilmente visibili, soprattutto in mezzo a tanti giocatori. Si tratta comunque di una valutazione soggettiva e non oggettiva e, dunque, giusto non far intervenire il VAR".

(Fonte: DAZN)

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