Al termine di Inter-Atalanta, intervenuto ai microfoni di Dazn Andrea Stramaccioni ha commentato i due episodi dubbi

Gianni Pampinella Redattore 14 marzo - 17:40

Al termine di Inter-Atalanta, intervenuto ai microfoni di Dazn Andrea Stramaccioni ha commentato i due episodi che hanno deciso la gara: il fallo su Dumfries da cui è generato il pareggio dell'Atalanta e il clamoroso rigore non concesso per un fallo di Scalvini su Frattesi.

"Ho dubbi su entrambi. Dumfries è in vantaggio clamorosamente sul pallone, non ha nessun motivo per speculare sulla situazione. Sente la pressione e quando giochi in quelle frazioni di secondo sentire la pressione sulla tua schiena è fallo. Manganiello si è preso una responsabilità enorme".

"Perché Dumfries dovrebbe buttarsi? Quando un giocatore gioca e sente la mano sulla schiena io credo che sia fallo. Scalvini su Frattesi? Difensore-attaccante questo il 95% delle volte viene fischiato fallo. Se in area di rigore anticipo il difensore e tocca il pallone e viene calciato, questo è calcio di rigore, non c'è niente di cui parlare perché ne abbiamo visti 90 di questi rigori".

(Dazn)