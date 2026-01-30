Inter, alla scoperta del Bodo: storia, curiosità e un precedente

Quella tra Inter e Bodø/Glimt non è una prima assoluta. I due club si sono infatti affrontati negli ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1978/79 , quando i norvegesi fecero il loro debutto a San Siro. Fu una doppia sfida senza storia: l’Inter di Eugenio Bersellini dominò l’andata a Milano con un netto 5-0, grazie alle reti di Beccalossi, alla tripletta di Altobelli e al sigillo finale di Muraro. Anche il ritorno sorrise ai nerazzurri: dopo il momentaneo vantaggio norvegese, arrivarono le firme di Altobelli su rigore e Scanziani per l’1-2 finale.

LE RADICI DEL BODØ/GLIMT

Il Bodø/Glimt è una realtà in forte ascesa del calcio norvegese, capace di risalire rapidamente dai momenti più difficili fino al vertice nazionale, conquistando il titolo nel 2020 dopo la retrocessione del 2016. Il club rappresenta la città di Bodø, situata nella Norvegia settentrionale appena sopra il Circolo Polare Artico: una comunità di circa 50.000 abitanti che ha saputo rinascere dopo la Seconda guerra mondiale e che nel 2024 è stata insignita del titolo di Capitale Europea della Cultura. Il nome stesso racconta questa identità: Glimt significa “fulmine”, simbolo di energia e velocità, tratti distintivi della squadra. In Europa il Bodø/Glimt ha spesso incrociato il cammino delle italiane, da Napoli e Sampdoria fino alle più recenti sfide con Roma, Lazio e Juventus. Le gare casalinghe vanno in scena all’Aspmyra Stadion, impianto da 8.276 posti con terreno in erba sintetica e riscaldamento sotterraneo, pensato per resistere al clima rigido del nord.