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Inter, scudetto vinto… di testa: nessuno meglio dei nerazzurri in Europa. Il marchio di Chivu
Se c'è un grande merito ascrivibile a Cristian Chivu e al suo staff è sicuramente quello di aver reso questa squadra ancor più incontenibile sui calci piazzati. Come riferisce il sito ufficiale dell'Inter, infatti, nessuno rende come i nerazzurri da palla inattiva:
"L’arma principale di questa stagione, il marchio offensivo dello scudetto. Nessuna squadra ha segnato più gol da palla inattiva dell’Inter: sono 29 le reti arrivate da situazioni di palla ferma, e i 18 timbri arrivati da azione di calcio d’angolo rappresentano il record della competizione da quando questo dato è disponibile (2004/05)".
"Un altro dato da record è quello dei gol di testa: in questa stagione, l’Inter è la squadra che ha segnato più reti di testa (19) nei cinque principali campionati europei. Un aspetto del gioco fondamentale per sbloccare le partite più complicate, per scardinare le difese più chiuse".
(inter.it)
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