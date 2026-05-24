FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, scudetto vinto… di testa: nessuno meglio dei nerazzurri in Europa. Il marchio di Chivu

ultimora

Inter, scudetto vinto… di testa: nessuno meglio dei nerazzurri in Europa. Il marchio di Chivu

Inter, scudetto vinto… di testa: nessuno meglio dei nerazzurri in Europa. Il marchio di Chivu - immagine 1
Se c'è un grande merito ascrivibile a Cristian Chivu e al suo staff è sicuramente quello di aver reso questa squadra ancor più incontenibile sui calci piazzati
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Se c'è un grande merito ascrivibile a Cristian Chivu e al suo staff è sicuramente quello di aver reso questa squadra ancor più incontenibile sui calci piazzati. Come riferisce il sito ufficiale dell'Inter, infatti, nessuno rende come i nerazzurri da palla inattiva:

Inter, scudetto vinto… di testa: nessuno meglio dei nerazzurri in Europa. Il marchio di Chivu- immagine 2
Getty Images

"L’arma principale di questa stagione, il marchio offensivo dello scudetto. Nessuna squadra ha segnato più gol da palla inattiva dell’Inter: sono 29 le reti arrivate da situazioni di palla ferma, e i 18 timbri arrivati da azione di calcio d’angolo rappresentano il record della competizione da quando questo dato è disponibile (2004/05)".

Inter, scudetto vinto… di testa: nessuno meglio dei nerazzurri in Europa. Il marchio di Chivu- immagine 3
Getty Images

"Un altro dato da record è quello dei gol di testa: in questa stagione, l’Inter è la squadra che ha segnato più reti di testa (19) nei cinque principali campionati europei. Un aspetto del gioco fondamentale per sbloccare le partite più complicate, per scardinare le difese più chiuse".

(inter.it)

Leggi anche
Conte lascia il Napoli: “Qui troppi veleni, senza ambiente compatto non si compete con le...
Viviano: “Top Dimarco, numeri senza senso. Calhanoglu decisivo. E Chivu tra mille...

© RIPRODUZIONE RISERVATA