Se c'è un grande merito ascrivibile a Cristian Chivu e al suo staff è sicuramente quello di aver reso questa squadra ancor più incontenibile sui calci piazzati

Se c'è un grande merito ascrivibile a Cristian Chivu e al suo staff è sicuramente quello di aver reso questa squadra ancor più incontenibile sui calci piazzati. Come riferisce il sito ufficiale dell'Inter, infatti, nessuno rende come i nerazzurri da palla inattiva:

"L’arma principale di questa stagione, il marchio offensivo dello scudetto. Nessuna squadra ha segnato più gol da palla inattiva dell’Inter: sono 29 le reti arrivate da situazioni di palla ferma, e i 18 timbri arrivati da azione di calcio d’angolo rappresentano il record della competizione da quando questo dato è disponibile (2004/05)".