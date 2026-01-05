Come la passata stagione, la squadra nerazzurra è letale sui calci piazzati

Gianni Pampinella Redattore 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 21:02)

Contro il Bologna l'Inter ha confermato di stare attraversando un gran momento di forma. I nerazzurri hanno dominato la squadra di Italiani dal primo minuto fino al 90esimo. Nel 3-1 finale, due gol per la squadra di Chivu sono arrivati da calci piazzati e si confermano una vera e propria arma micidiale per l'Inter.

"La cura maniacale di Chivu per i dettagli l’ha portato in fretta a voler specializzare la squadra anche da questo punto di vista. Ma in questa missione non è certamente da solo. Due elementi del suo staff su tutti lo accompagnano in questo viaggio: il match analyst Filippo Lorenzon e il collaboratore tecnico Angelo Palombo, l'uomo con delega alle palle inattive. Con quel tandem di specialisti, l'allenatore romeno ha creato un altro bomber per la sua Inter", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Ricalcolo obbligatorio delle reti da corner: 9. Soltanto Arsenal (11) e Tottenham (10) hanno segnato più gol da calcio d'angolo rispetto all'Inter in questa stagione nei cinque principali campionati europei. Per giocatori come Calhanoglu e Dimarco portare a casa lavori di precisione è naturale; la forza nel gioco aereo di altri elementi poi fa il resto nell'area piccola avversaria. Segno anche di un'Inter che ha trovato un marcatore e una risorsa in più".

(Gazzetta dello Sport)