Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Josep Martinez ha già infilato il mantello nel borsone. L'ha tirato fuori dopo averlo tenuto un mesetto nell'armadio ed è pronto a sfoggiarlo di nuovo. Mercoledì poserà gli occhialoni a fondo di bottiglia e vestirà il costume di Superman, l'eroe che lo accompagna da una vita. Sarà lui a difendere la porta dell'Inter dopo lo non parate di Sommer contro la Juve. Martinez in questa stagione debutterà contro l'Ajax, nella stessa Olanda in cui esordì in Champions League lo scorso anno contro il Feyenord. Da Rotterdam ad Amsterdam".

"Nelle prossime gare sarà lui a guidare la difesa di Chivu. Fin qui l'aveva fatto solo raramente nella scorsa stagione, ma lo spagnolo aveva tenuto la guardia alta e completato una manciata di passaggi lunghi sui piedi degli esterni. Martinez era arrivato all'Inter anche per la sua capacità di costruire l'azione. Un paio d'anni fa è stato uno dei portieri più apprezzati in tal senso, tant'è che i nerazzurri hanno investito 15 milioni bonus compresi. Insomma, il portiere del futuro. [...] Chivu ha avuto modo di apprezzarlo durante il ritiro ad Appiano e le prime amichevoli. Alla Johan Cruijff Arena gli affiderà il mantello nerazzurro tenuto nell'armadio per un'occasione simile".