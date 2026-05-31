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Inter, siparietto nel ritiro della Francia: Thuram vede uno con la maglia nerazzurra e…
L'attaccante dell'Inter protagonista di un divertente siparietto nel ritiro della nazionale transalpino verso i Mondiali
Nerazzurri anche in ritiro della Francia. I profili ufficiali della nazionale transalpina hanno immortalato Marcu Thuram in un momento speciale.
L’attaccante si è accorto che tra i giornalisti e i fotografi lì presenti c’era anche un ragazzo con una maglietta dell’Inter, l’ha indicato ed è andato da lui ad abbracciarlo e stringergli la mano.
"Ora mi sento a casa" ha anche aggiunto l’attaccante interista dopo questo incontro tra i sorrisi dei presenti che hanno assistito a questo momento. «Siamo un po’ gelosi...» ha commentato qualcun altro.
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
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