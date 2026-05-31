L'ex difensore e capitano nerazzurro ha detto la sua sul valore della rosa campione d'Italia e parlato di mercato

Fabio Alampi Redattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 13:34)

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Andrea Ranocchia, ex difensore e capitano dell'Inter, ai microfoni di Sport Mediaset ha detto la sua sul valore della rosa campione d'Italia e parlato del mercato nerazzurro: "Inter avanti rispetto alla concorrenza? Parte avanti sicuramente, negli ultimi anni ha costruito un gruppo forte, adesso naturalmente qualche ragazzo andrà via, però penso che la società saprà rimpiazzarli nella maniera degna. Con un gruppo così forte e strutturato, penso che possano riuscire a stare al vertice per tanto tempo".

"Chi prenderei tra Solet o Muharemovic? A me piace molto Muharemovic, ha fatto bene, è un ragazzo che può crescere vicino a grandi campioni. Personalmente punterei su di lui, poi bisogna vedere cosa farà la società, quale forza avrà sul mercato".