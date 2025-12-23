Inter, slitta il rientro di Darmian. CdS: “Per lui e Acerbi previsto…”

FC Inter 1908
L'aggiornamento a proposito del rientro dell'esterno nerazzurro che sembra allontanarsi di nuovo
Daniele Vitiello
Matteo Darmian ancora non è riuscito a lasciarsi alle spalle l'infortunio al polpaccio. L'esterno dell'Inter è fermo ai box da oltre due mesi, ma dovrà attendere per tornare a disposizione di Cristian Chivu. Sembrava fosse più avanti, considerando la scelta di portarlo a Riyadh, eppure non è ancora giunto il momento.

Dal Corriere dello Sport di oggi arriva a questo punto una nuova previsione sul rientro del giocatore. Che, stando a quanto filtra, potrebbe avvenire in contemporanea con un suo compagno di squadra: "Per entrambi il rientro è previsto tra le sfide di campionato con Bologna e Parma", si legge sul quotidiano.

