Matteo Darmian ancora non è riuscito a lasciarsi alle spalle l'infortunio al polpaccio. L'esterno dell'Inter è fermo ai box da oltre due mesi, ma dovrà attendere per tornare a disposizione di Cristian Chivu. Sembrava fosse più avanti, considerando la scelta di portarlo a Riyadh, eppure non è ancora giunto il momento.
Inter, slitta il rientro di Darmian. CdS: “Per lui e Acerbi previsto…”
L'aggiornamento a proposito del rientro dell'esterno nerazzurro che sembra allontanarsi di nuovo
Dal Corriere dello Sport di oggi arriva a questo punto una nuova previsione sul rientro del giocatore. Che, stando a quanto filtra, potrebbe avvenire in contemporanea con un suo compagno di squadra: "Per entrambi il rientro è previsto tra le sfide di campionato con Bologna e Parma", si legge sul quotidiano.
