Su Het Parool, il giornalista Job van Kempen ha analizzato la prima parte di stagione di Anton Gaaei all'Ajax. Per van Kempen il giocatore può rendere in un 352 come Denzel Dumfries all'Inter. "È un peccato per Gaaei che tirare, crossare e correre forte lungo la linea non siano uno sport a sé stante. In quello eccellerebbe. Nel calcio, Gaaei non eccelle altrettanto perché semplicemente non è così bravo in certe cose".