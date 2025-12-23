ultimora
Van Kempen: “Gaaei può avere una buona carriera se gioca come Dumfries all’Inter, ma…”
Su Het Parool, il giornalista Job van Kempen ha analizzato la prima parte di stagione di Anton Gaaei all'Ajax. Per van Kempen il giocatore può rendere in un 352 come Denzel Dumfries all'Inter. "È un peccato per Gaaei che tirare, crossare e correre forte lungo la linea non siano uno sport a sé stante. In quello eccellerebbe. Nel calcio, Gaaei non eccelle altrettanto perché semplicemente non è così bravo in certe cose".
"Marca spesso il lato sbagliato, fa un intervento quando potrebbe invece temporeggiare, ha difficoltà nel cercare un compagno quando è pressato. Gaaei può avere una buona carriera se gioca come Denzel Dumfries all'Inter, ma questo richiede uno stile di gioco con tre difensori centrali. L'Ajax sarebbe felice di avviare una trattativa per un trasferimento".
(fcupdate.nl)
