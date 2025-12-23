L'attaccante svedese del Liverpool Alexander Isak "starà fuori un paio di mesi", dopo la frattura ad un perone per cui ieri sera è stato operato. Lo ha detto il coach dei Reds, Arne Slot , in conferenza stampa, criticando poi il giocatore del Tottenham, van de Ven, che domenica ha causato l'infortunio con quella che ha definito "un'entrata spericolata" e pericolosa.

L'allenatore olandese non ha chiarito se il Liverpool tornerà sul mercato a gennaio in cerca di un altro attaccante. "Al momento il mio primo e unico pensiero riguarda le prossime due partite, che giocheremo in casa - ha affermato -. Ed è ora che i giocatori che abbiamo a disposizione facciano quello che hanno fatto tante volte: rimboccarsi le maniche per aiutarci al meglio a ottenere i risultati che vogliamo". Sabato prossimo, in campionato, i Red affronteranno i Wolves, ultimi in classifica.