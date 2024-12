Il commento del portiere nerazzurro rispetto a quanto accaduto contro la squadra tedesca in Champions League

Il gol segnato dal Bayer ha tolto a Yann Sommer l'imbattibilità dopo cinque giornate con zero gol subite in Champions. Se non fosse arrivata la rete incassata questa sera sarebbe stato record ma la squadra tedesca è riuscita a portarsi avanti al novantesimo e a soffiare ai nerazzurri quello che poteva essere un pareggio a reti inviolate.