In casa nerazzurro c'è un evidente problema in porta con Sommer che è in evidente fase calante

Gianni Pampinella Redattore 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 09:46)

La sconfitta contro il Milan conferma che l'Inter ha una certa difficoltà a imporsi negli scontri diretti. Inoltre con i rossoneri è arrivata un'altra conferma, ovvero che c'è un problema legato a Sommer. Il portiere svizzero è in evidente fase calante e gli errori in questo inizio di stagione iniziano a essere troppi e a pesare molto.

"Il tecnico rumeno ha parlato anche di Sommer. «Non vado sul singolo non è giusto», è stata la sua replica a chi gli chiedeva conto dell’episodio decisivo. Aveva fatto più o meno lo stesso anche dopo l’incontro con la Juve, perso anche per due errori, sicuramente più evidenti, del numero uno svizzero. Allora, nonostante i rumors su un avvicendamento, contro l’Ajax non aveva avuto esitazioni a confermare l’ex Bayern. Ebbene accadrà lo stesso anche con l’Atletico Madrid", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Nel senso che, contro la squadra di Simeone, Sommer sarà regolarmente al suo posto. Peraltro, adesso, la situazione estremo difensore è ancora più complicata. Da un lato, infatti, le incertezze del portiere svizzero cominciano a ripetersi con eccessiva frequenza, dall’altro ci sono le condizioni psicologiche di Martinez, che, a bordo della sua vettura, lo scorso 28 ottobre ha provocato la morte di 81enne che viaggiava su una carrozzina elettrica".

"In base alle testimonianze, sarebbe stata la vittima a invadere la carreggiata. Ma lo spagnolo, comunque tornato subito ad allenarsi e poi anche in panchina, non può essere sereno. Insomma, la decisione di mandarlo in campo deve essere valutata con grande attenzione, come ha fatto capire lo stesso Chivu. Probabile che possa accadere con il Venezia in Coppa Italia più che domenica a Pisa".

(Corriere dello Sport)