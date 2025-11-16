Il numero uno dell'Inter è nella lista degli otto candidati al premio per il miglior portiere FIFA del 2025.

Una stagione da assoluto protagonista per Yann Sommer, candidato dalla FIFA tra gli otto migliori portieri del 2025. Grandi prestazioni in tutte le competizioni, che hanno convinto la Federazione ad inserirlo in questa lista, di seguito la motivazione:

"Le sue imprese sulla scena continentale non saranno dimenticate facilmente, dato che ha mantenuto la porta inviolata per sette volte nell'incredibile corsa dell'Inter verso la finale di Champions League. Ha anche dato il meglio di sé nella decisiva partita della fase a gironi della Coppa del Mondo per club 2025 contro i giganti argentini del River Plate".