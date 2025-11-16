Una stagione da assoluto protagonista per Yann Sommer, candidato dalla FIFA tra gli otto migliori portieri del 2025. Grandi prestazioni in tutte le competizioni, che hanno convinto la Federazione ad inserirlo in questa lista, di seguito la motivazione:
ultimora
Inter, Sommer tra i candidati al The Best FIFA Men’s Goalkeeper: la lista completa
"Le sue imprese sulla scena continentale non saranno dimenticate facilmente, dato che ha mantenuto la porta inviolata per sette volte nell'incredibile corsa dell'Inter verso la finale di Champions League. Ha anche dato il meglio di sé nella decisiva partita della fase a gironi della Coppa del Mondo per club 2025 contro i giganti argentini del River Plate".
Cinquantadue partite giocate, in ventidue di queste ha mantenuto la porta inviolata. Numeri che raccontano solo in piccola parte l'impatto di Sommer nella stagione 2024/25 dei nerazzurri: autore di grandissime prestazioni come quella in semifinale di Champions League contro il Barcellona a San Siro, che gli è valsa il premio MVP della partita.
Nel mese di settembre ha già raggiunto un traguardo molto autorevole: il terzo posto nel "Trofeo Yashin", il premio istituito da France Football per premiare il miglior portiere dell'anno, durante la cerimonia del Pallone d'Oro.
Tra gli altri candidati al premio troviamo:
Alisson Becker (Liverpool)
Thibaut Courtois (Real Madrid)
Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)
Emiliano Martinez (Aston Villa)
Manuel Neuer (Bayern Monaco)
David Raya (Arsenal)
Wojciech Szczesny (Barcellona)
© RIPRODUZIONE RISERVATA