Inter, partita la ricerca per il sostituto di Skriniar: ecco chi è in pole

A fine stagione e dopo sei anni, Milan Skriniar lascerà l'Inter per approdare al Paris Saint Germain. Un fatto risaputo da mesi, con l'Inter che ha preferito rinunciare all'offerta parigina l'estate scorsa e questo gennaio per non veder deprezzato il cartellino del giocatore che rappresentava e rappresenta un asset importante nello scacchiere di Simone Inzaghi.

Anche se in questa stagione il difensore slovacco ha offerto un rendimento inferiore rispetto alle ultime stagioni, il suo apporto in questo finale di annata sarà fondamentale per poter raggiungere gli obiettivi in tutte e tre le competizioni. Al termine della stagione, poi, ci sarà tempo per l'Inter di trovare un sostituto: come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, al momento in pole c'è Oumar Solet del Salisburgo che il club austriaco valuta 16 mln di euro.