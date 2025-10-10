Inter, stasera tocca ad Akanji: il centrale è titolare nella Svizzera contro la Svezia

Un calciatore dell'Inter impegnato stasera nelle qualificazioni Mondiali: Manuel Akanji. Il centrale nerazzurro è infatti schierato titolare dalla Svizzera per la gara di questa sera sul campo della Svezia.
Il centrale nerazzurro è infatti schierato titolare dalla Svizzera per la gara di questa sera sul campo della Svezia
Ecco la formazione ufficiale:
