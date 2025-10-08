"Da quando Manu ha piazzato la sua bandierina là dietro, l’Inter si è riscoperta solida come una volta. Tre delle quattro partite chiuse senza subire gol sono sbocciate da quando Akanji si è unito ad Acerbi (o De Vrij) e Bastoni, mentre Chivu lo ha eletto intoccabile in tempi record: prendendo in esame le partite giocate dall’Inter con l’ex City in rosa — dal derby d’Italia del 13 settembre a oggi — Akanji è il difensore che ha giocato più di tutti, 473 minuti tra A e Champions. Bastoni segue con 421 minuti, mentre Acerbi e De Vrij, che si spartiscono il cuore della difesa, sono più lontani: 270 minuti ciascuno. Nell’Inter democratica che Chivu sta costruendo — siamo a 22 titolari in 8 partite stagionali — Akanji è un dittatore: sempre titolare tranne che contro lo Slavia Praga. Partita giocata comunque, entrando nella ripresa per Bisseck", sottolinea La Gazzetta dello Sport.