L’Inter di Chivu continua a viaggiare a ritmi impressionanti in questo avvio di stagione 2025/26 ma solo come dominio del gioco, non certo come risultati. I numeri fotografano alla perfezione la supremazia nerazzurra in campo: per media tiri in porta, conclusioni dentro l’area e occasioni create, la squadra comanda la Serie A con un eloquente primo posto in tutte le voci. Un dato che certifica la qualità del gioco, la costanza nel costruire e la capacità di imporre la propria identità contro qualsiasi avversario.
I numeri fotografano alla perfezione la supremazia nerazzurra in campo ma fanno capire anche quale sia la crepa
L’unica crepa in un quadro quasi perfetto riguarda però la conversione in gol, dove l’Inter scivola al settimo posto. Una statistica che sorprende, visto il volume di gioco prodotto, e che apre un interrogativo: quanto margine di crescita ha ancora questa squadra se inizierà a sfruttare con più cinismo la mole di occasioni create?
Un altro problema grosso riguarda i gol subiti in contropiede. L'Inter è prima in questa poco invidiabile statistica.
