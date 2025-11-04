L'attaccante classe 2008, nonostante la giovanissima età, è l'elemento di punta del Kairat: ecco chi è e come gioca

Vigilia di Champions League per l'Inter, che domani affronta i kazaki del Kairat Almaty. Una formazione poco conosciuta, ma dove brilla un giovane talento che sta già facendo parlare di sè: Dastan Satpayev, attaccante classe 2008 che sta stracciando record di precocità in patria e in Europa, e che la prossima estate indosserà la maglia del Chelsea.

Così lo descrive Il Giorno: "Dastan Satpayev, 17 anni e un futuro segnato: andrà al Chelsea nel 2026, una volta compiuta la maggiore età. Ha segnato 14 gol in campionato e 3 nelle qualificazioni. L'estate scorsa ha battuto il record di Ansu Fati come più giovane marcatore di Champions, sebbene in una gara di qualificazione: a 16 anni, 10 mesi e 26 giorni ha bucato la difesa dell'Olimpia Lubiana, una delle quattro squadre superate per arrivare al girone".