L'Inter è scesa in campo questa mattina per l'allenamento della vigilia della sfida contro il Kairat. Thuram è completamente rientrato in gruppo e sarà convocato domani per la gara di Champions.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sky – Thuram, ecco come intende gestirlo Chivu. Domani la coppia probabile in attacco
ultimora
Sky – Thuram, ecco come intende gestirlo Chivu. Domani la coppia probabile in attacco
Thuram è completamente rientrato in gruppo e sarà convocato domani per la gara di Champions contro il Kairat
Queste le ultime sulla gestione del francese e sull'attacco di domani secondo Sky Sport: "Non ci si aspetta Thuram in campo dal 1', il suo ritorno da titolare è probabile domenica per la Lazio dove la sua candidatura è più credibile. Più probabile vedere Lautaro con Pio Esposito questa sera".
© RIPRODUZIONE RISERVATA