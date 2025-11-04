Thuram è completamente rientrato in gruppo e sarà convocato domani per la gara di Champions contro il Kairat

Andrea Della Sala Redattore 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 13:26)

L'Inter è scesa in campo questa mattina per l'allenamento della vigilia della sfida contro il Kairat. Thuram è completamente rientrato in gruppo e sarà convocato domani per la gara di Champions.

Queste le ultime sulla gestione del francese e sull'attacco di domani secondo Sky Sport: "Non ci si aspetta Thuram in campo dal 1', il suo ritorno da titolare è probabile domenica per la Lazio dove la sua candidatura è più credibile. Più probabile vedere Lautaro con Pio Esposito questa sera".