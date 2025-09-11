Tredici anni fa (era il 3 novembre del 2012), allo Stadium, la Juventus di Conte crollava dopo 49 partite d’imbattibilità. Un gol in netto fuorigioco di Vidal aprì la sfida, ma l’Inter di Stramaccioni ribaltò tutto con la doppietta di Milito e il sigillo di Palacio.
Inter, dal 2012 lo Stadium è diventato un fortino quasi inviolabile. I numeri testimoniano…
"L’Inter, vincendo, si riportò a meno uno dalla vetta. Era l’undicesima giornata del girone di andata. Un clima rovente allo Stadium, partita durissima. La Signora con un signor centrocampo (Pirlo e Marchisio con Vidal) e la difesa chiusa a doppia mandata: Barzagli, Bonucci e Chiellini davanti a Buffon, il capitano. Beppe Marotta, oggi presidente dell’Inter con una piccola quota di Oaktree, all’epoca era direttore generale della Juve. Polemiche aspre prima, durante e dopo la partita. Conte avrebbe vinto il secondo scudetto del suo triennio", ricorda il Corriere dello Sport.
"Stramaccioni e l’Inter chiuse al nono posto, complice il calo e le cessioni di gennaio. Moratti stava per lasciare, sarebbe arrivato Thohir. Da quella sera, lo Stadium è diventato un fortino inviolabile o quasi per l’Inter. Il successo più recente, il secondo in campionato, risale al 3 aprile 2022, gestione Inzaghi. Partita durissima, risolta da un rigore di Calhanoglu a fine primo tempo. Trentunesima giornata. Restano le statistiche: la Signora allo Stadium è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 partite di campionato contro i nerazzurri (8 vittorie, 3 pari). L’Inter ha vinto solo una delle ultime sei partite in Serie A, il 4 febbraio 2024 a San Siro, grazie a un autogol di Federico Gatti. I numeri testimoniano la rivalità del derby d’Italia. La Juve in campionato è il club ad aver imposto il maggior numero di sconfitte ai nerazzurri: 88. Ora tocca a Tudor e Chivu confrontarsi".
