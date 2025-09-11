"L’Inter, vincendo, si riportò a meno uno dalla vetta. Era l’undicesima giornata del girone di andata. Un clima rovente allo Stadium, partita durissima. La Signora con un signor centrocampo (Pirlo e Marchisio con Vidal) e la difesa chiusa a doppia mandata: Barzagli, Bonucci e Chiellini davanti a Buffon, il capitano. Beppe Marotta, oggi presidente dell’Inter con una piccola quota di Oaktree, all’epoca era direttore generale della Juve. Polemiche aspre prima, durante e dopo la partita. Conte avrebbe vinto il secondo scudetto del suo triennio", ricorda il Corriere dello Sport .

"Stramaccioni e l’Inter chiuse al nono posto, complice il calo e le cessioni di gennaio. Moratti stava per lasciare, sarebbe arrivato Thohir. Da quella sera, lo Stadium è diventato un fortino inviolabile o quasi per l’Inter. Il successo più recente, il secondo in campionato, risale al 3 aprile 2022, gestione Inzaghi. Partita durissima, risolta da un rigore di Calhanoglu a fine primo tempo. Trentunesima giornata. Restano le statistiche: la Signora allo Stadium è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 partite di campionato contro i nerazzurri (8 vittorie, 3 pari). L’Inter ha vinto solo una delle ultime sei partite in Serie A, il 4 febbraio 2024 a San Siro, grazie a un autogol di Federico Gatti. I numeri testimoniano la rivalità del derby d’Italia. La Juve in campionato è il club ad aver imposto il maggior numero di sconfitte ai nerazzurri: 88. Ora tocca a Tudor e Chivu confrontarsi".