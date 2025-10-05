Il meglio anzi sarebbe venuto dopo, nell’interezza della giornata. In un sabato uggioso, con la pioggia diagonale che bagna un poco i tifosi nonostante le vecchie tettoie del dibattuto stadio, Bonny ha stregato l’Inter. Aveva impiegato pochi allenamenti, in verità, a meritare la stima e la simpatia dei compagni, grazie all’applicazione e alla leggerezza. E il gol da subentrato all’esordio assoluto contro il Torino sembrava un ottimo presagio. «È un ragazzo fuori dal comune e chi lavora con lui se ne accorge facilmente» osservava Chivu alla vigilia, preparandone il debutto da titolare all’ottava tappa della stagione. Il figliolo conosciuto nei tre mesi di Parma ha premiato la scelta esagerando: oltre al bel gol di testa, più veloce delle mani del portiere Silvestri, ha servito tre assist, due dei quali eccellenti per tecnica e visione.