Inter stregata da Bonny, Chivu ne era certo. Incoronato da compagni e tecnico: polizza firmata

Bonny
L'attaccante ha vissuto una serata di gloria: prima da titolare condita con un gol e tre assist e una vittoria spettacolare
Andrea Della Sala Redattore 

Difficile individuare un protagonista sugli altri nell'Inter che ieri ha battuto 4-1 la Cremonese. Di sicuro Bonny, alla prima da titolare con la maglia nerazzurra, ha stupito tutti. Non solo per il gol, ma soprattutto per una prestazione davvero esaltante condita da 3 assist.

"Ci sono emozioni intense, quasi paterne, che si affrontano con fiera discrezione. Cristian Chivu beve lentamente un sorso d’acqua e si gira verso la panchina come a dire: visto che avevo ragione? Poi alza le mani giunte e dedica un timido applauso al suo Angelo. Bonny ha appena segnato, piazzando l’ultima picconata su fragili mattoni della Cremonese, mentre Marcus Thuram ride di gusto in tribuna, condividendo la felicità del giovane luogotenente, e San Siro festeggia un’Inter celestiale. Ma il capo non si scioglie, non si scuote. Per esprimere felicità occorre aspettare il momento giusto. Non il minuto 37, quando ti stai divertendo ma non sai davvero quanto durerà", scrive La Gazzetta dello Sport.

Inter Bonny
Il meglio anzi sarebbe venuto dopo, nell’interezza della giornata. In un sabato uggioso, con la pioggia diagonale che bagna un poco i tifosi nonostante le vecchie tettoie del dibattuto stadio, Bonny ha stregato l’Inter. Aveva impiegato pochi allenamenti, in verità, a meritare la stima e la simpatia dei compagni, grazie all’applicazione e alla leggerezza. E il gol da subentrato all’esordio assoluto contro il Torino sembrava un ottimo presagio. «È un ragazzo fuori dal comune e chi lavora con lui se ne accorge facilmente» osservava Chivu alla vigilia, preparandone il debutto da titolare all’ottava tappa della stagione. Il figliolo conosciuto nei tre mesi di Parma ha premiato la scelta esagerando: oltre al bel gol di testa, più veloce delle mani del portiere Silvestri, ha servito tre assist, due dei quali eccellenti per tecnica e visione.

Inter stregata da Bonny, Chivu ne era certo. Incoronato da compagni e tecnico: polizza firmata
"Negli ultimi vent’anni soltanto un altro calciatore, all’esordio dal primo minuto in una squadra, aveva determinato quattro gol in Serie A: Daniel Osvaldo, centravanti acrobatico dentro e fuori dal campo. Sempre con l’Inter, peraltro, contro il Sassuolo nel 2014. Ma l’inizio di Bonny è molto più caldo di una statistica, se un leader come Barella sottolinea che «avevamo bisogno di gente come Ange». Questa partita, come era successo a Cagliari con la firma di Pio Esposito, assomiglia tanto a una polizza assicurativa: se mancano Lautaro o Thuram, finalmente qualcuno può e sa sostituirli. Non è casuale che l’Inter abbia vinto quattro delle cinque partite consecutive senza uno dei due campioni", aggiunge Gazzetta.

