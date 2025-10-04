FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ferrara: “Impressionato da Bonny! L’avevo visto in un Napoli-Parma e…”

ultimora

Ferrara: “Impressionato da Bonny! L’avevo visto in un Napoli-Parma e…”

Ferrara: “Impressionato da Bonny! L’avevo visto in un Napoli-Parma e…” - immagine 1
Parole al miele di Ciro Ferrara su Ange-Yoan Bonny dopo Inter-Cremonese 4-1: queste le sue dichiarazioni a DAZN
Alessandro Cosattini Redattore 

Ferrara: “Impressionato da Bonny! L’avevo visto in un Napoli-Parma e…”- immagine 2
Getty Images

Parole al miele di Ciro Ferrara su Ange-Yoan Bonny dopo Inter-Cremonese 4-1. Queste le sue dichiarazioni a DAZN:

Ferrara: “Impressionato da Bonny! L’avevo visto in un Napoli-Parma e…”- immagine 3

Avevo commentato Bonny in Napoli-Parma, non lo conoscevo, mi aveva fatto una grandissima impressione davvero.

Ferrara: “Impressionato da Bonny! L’avevo visto in un Napoli-Parma e…”- immagine 4

Le parole di Barella sull’atteggiamento di Bonny in spogliatoio… la gioia, la voglia di lavorare, sono parole significative. È in uno spogliatoio di campioni, si fa trovare pronto anche se non gioca”, ha detto.

Leggi anche
Compagnoni: “Che sorpresa Chivu. Ho fatto Cagliari-Inter e addetti ai lavori mi hanno...
Ex Inter, numeri impietosi per Correa che è pronto a tornare in campo. Tifosi Botafogo: “È...

© RIPRODUZIONE RISERVATA