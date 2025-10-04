Parole al miele di Ciro Ferrara su Ange-Yoan Bonny dopo Inter-Cremonese 4-1. Queste le sue dichiarazioni a DAZN:
Ferrara: “Impressionato da Bonny! L’avevo visto in un Napoli-Parma e…”
“Avevo commentato Bonny in Napoli-Parma, non lo conoscevo, mi aveva fatto una grandissima impressione davvero.
Le parole di Barella sull’atteggiamento di Bonny in spogliatoio… la gioia, la voglia di lavorare, sono parole significative. È in uno spogliatoio di campioni, si fa trovare pronto anche se non gioca”, ha detto.
