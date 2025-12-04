FC Inter 1908
Inter subito al lavoro verso il Como: torneranno dal 1′ questi 5 titolari

Dopo il netto successo in Coppa Italia contro il Venezia, l'Inter è tornata immediatamente al lavoro ad Appiano Gentile
Marco Astori
Marco Astori 

Dopo il netto successo in Coppa Italia contro il Venezia, l'Inter è tornata immediatamente al lavoro ad Appiano Gentile per preparare il prossimo impegno contro il Como di sabato a San Siro.

Il turnover visto contro i lagunari ovviamente sarà messo da parte, seppur il tecnico dovrà ragionare anche in chiave Champions League considerando la gara contro il Liverpool di martedì 9 dicembre sempre al Meazza.

Tuttavia, nel match contro gli uomini di Fabregas dovrebbero tornare dal 1' tanti dei big rimasti a guardare in Coppa Italia, da Lautaro Martinez a Calhanoglu passando per Barella, Bastoni e Dimarco.

