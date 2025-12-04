FC Inter 1908
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole sulla corsa scudetto
Marco Astori
Marco Astori 

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole sulla corsa scudetto: "Una volta dovevi prenderne poche, invece oggi non conta più. C'è un livellamento del campionato ormai".

Perché in Serie A manca ancora il bomber vero?"I migliori li ha l'Inter, gli altri arriveranno. Manca Kean, ma arriverà anche lui, perché l'ho visto bene, ma ci sono momenti in cui non ti va nulla. Alla fine usciranno fuori".

