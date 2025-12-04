Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole sulla corsa scudetto: "Una volta dovevi prenderne poche, invece oggi non conta più. C'è un livellamento del campionato ormai".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Zazzaroni: “In Serie A mancano i bomber? I migliori li ha l’Inter. Lo scudetto…”
ultimora
Zazzaroni: “In Serie A mancano i bomber? I migliori li ha l’Inter. Lo scudetto…”
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole sulla corsa scudetto
Perché in Serie A manca ancora il bomber vero?"I migliori li ha l'Inter, gli altri arriveranno. Manca Kean, ma arriverà anche lui, perché l'ho visto bene, ma ci sono momenti in cui non ti va nulla. Alla fine usciranno fuori".
© RIPRODUZIONE RISERVATA