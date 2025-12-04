Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore, ha parlato così verso Inter-Como di sabato sera: "E' una partita da vedere, sono quasi più curioso di vedere il Como, per capire meglio.
Cassetti ha sorriso quando gli ho detto se puntano allo Scudetto, ma mi ha detto 'Se mi dai una punta da 20 gol...', quindi non ci credono ma chissà cosa può fare, anche contro una squadra forte come l'Inter".
