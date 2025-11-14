Saranno due gli interisti impegnati nelle qualificazioni Mondiali questa sera: Petar Sucic e Piotr Zielinski.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, due i nazionali impegnati stasera: Sucic e Zielinski titolari per Croazia e Polonia
ultimora
Inter, due i nazionali impegnati stasera: Sucic e Zielinski titolari per Croazia e Polonia
Saranno due gli interisti impegnati nelle qualificazioni Mondiali questa sera: Petar Sucic e Piotr Zielinski
Entrambi figurano infatti tra i titolari rispettivamente di Croazia e Polonia nelle gare di questa sera contro Far Oer e Olanda.
© RIPRODUZIONE RISERVATA