Inter, due i nazionali impegnati stasera: Sucic e Zielinski titolari per Croazia e Polonia

Saranno due gli interisti impegnati nelle qualificazioni Mondiali questa sera: Petar Sucic e Piotr Zielinski
Marco Astori
Saranno due gli interisti impegnati nelle qualificazioni Mondiali questa sera: Petar Sucic e Piotr Zielinski.

Entrambi figurano infatti tra i titolari rispettivamente di Croazia e Polonia nelle gare di questa sera contro Far Oer e Olanda.

