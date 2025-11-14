Durante il podcast L'ascia raddoppia, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del futuro di Frattesi a gennaio:
"Secondo me rimane all'Inter, a meno che l'Inter non riveda al ribasso le sue richieste e lo stesso giocatore che, vuole andare, accetti destinazioni inferiori all'Inter. Molti giocatori vedono come delle diminuzione le mete".
