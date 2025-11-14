FC Inter 1908
Pastore: “Frattesi? Secondo me rimane. Molti giocatori dell’Inter vedono la partenza come…”

Durante il podcast L'ascia raddoppia, il giornalista ha parlato del futuro di Frattesi a gennaio
Durante il podcast L'ascia raddoppia, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del futuro di Frattesi a gennaio:

"Secondo me rimane all'Inter, a meno che l'Inter non riveda al ribasso le sue richieste e lo stesso giocatore che, vuole andare, accetti destinazioni inferiori all'Inter. Molti giocatori vedono come delle diminuzione le mete". 

