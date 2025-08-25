Cristian Chivu si prepara al debutto da allenatore dell’Inter davanti al pubblico di San Siro, questa sera contro il Torino

Gianni Pampinella Redattore 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 16:16)

Cristian Chivu si prepara al debutto da allenatore dell’Inter davanti al pubblico di San Siro, questa sera contro il Torino. Un passo importante per il tecnico, che dopo 579 partite da professionista e sei stagioni alla guida delle giovanili nerazzurre, è pronto a vivere la sua nuova sfida in panchina.

"Orgoglioso. Sereno. Senza timori. Cristian Chivu è pronto per l’esordio a San Siro questa sera contro il Torino. Ci sono tanti rebus che accompagnano l'avvio dell’Inter. Che squadra ripartirà dopo lo scudetto perso per un punto e l'umiliante ko in finale di Champions? Come verrà ammortizzato l’addio di Simone Inzaghi? Come reagirà un gruppo, sì ringiovanito nelle seconde linee, ma sostanzialmente costituito ancora dal vecchio - in tutti i sensi - zoccolo duro? La curiosità maggiore, però, ruota attorno all’allenatore romeno", sottolinea Tuttosport.

"È vero, Chivu ha già rotto il ghiaccio negli Stati Uniti due mesi fa, però in quell’occasione aveva dovuto più che altro gestire il fresco addio di Inzaghi. Quella che scenderà in campo stasera contro il Torino sarà la sua vera prima Inter, costruita in meno di un mese di preparazione. Chivu sa bene che la lente d’ingrandimento sarà su di lui".

(Tuttosport)