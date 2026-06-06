Presente tra gli ospiti del Festival della Serie A che si sta svolgendo a Parma, Massimo Tarantino , responsabile del settore giovanile dell'Inter, si è soffermato con i giornalisti per analizzare la stagione dei giovani nerazzurri. Tarantino ha parlato in particolare di Luka Topalovic che ha ben impressionato nell'ultima gara di campionato giocata dall'Inter in casa del Bologna. Il centrocampista ha messo a referto anche un assist oltre a offrire una buona prestazione.

"Luka è un giocatore talentuoso, deve ancora migliorare e crescere, ma ha tanto potenziale. In questi due anni ha iniziato con noi in Primavera e ha fatto un campionato dove ha potuto iniziare a conosce il campionato italiano. È cresciuto, già in U23 ha potuto fare un salto di qualità, fino ad arrivare in prima squadra e fare un assist. È un giocatore di talento che però deve lavorare tanto, senza creargli grandi pressioni, lasciamolo lavorare e crescere bene, ma sicuramente promette bene".