Il CT della Bosnia, Sergej Barbarez, ha parlato ai microfoni di TMW in vista del Mondiale ma anche di mercato

Matteo Pifferi Redattore 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 17:02)

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Il CT della Bosnia, Sergej Barbarez, ha parlato ai microfoni di TMW in vista del Mondiale: "Gli ultimi due mesi sono stati molto intensi dal punto di vista emotivo per tutti noi. La qualificazione ai Mondiali è stata la ricompensa per tanto duro lavoro, portato avanti con fiducia e sacrificio da parte dei giocatori, dello staff e di tutti coloro che gravitano intorno alla squadra".

Quanto la aiuta, come allenatore, avere un giocatore come Džeko?

"Avere Edin Džeko in squadra è un enorme vantaggio per qualsiasi allenatore. La sua qualità come giocatore è evidente e la sua esperienza, leadership e professionalità sono preziose per i giocatori più giovani. È uno dei più grandi giocatori nella storia del calcio bosniaco e la sua presenza aiuta tutta la squadra a crescere. I giocatori lo ascoltano, lo rispettano e imparano da lui ogni giorno".

Muharemovic - accostato a Inter, Juventus e Como - è pronto per una grande squadra? E Alajbegovic?

"Entrambi i giocatori hanno fatto passi da gigante in quelle che sono essenzialmente le loro prime stagioni a livello senior. Hanno dimostrato di possedere qualità e potenziale, ma quando si tratta di scegliere la prossima squadra, credo che la cosa più importante sia che continuino a giocare con regolarità. In questa fase della loro carriera, un minutaggio costante è più prezioso di qualsiasi altra cosa, perché è il modo migliore per i giovani giocatori di crescere e continuare a migliorare. Per quanto riguarda il passo successivo, penso che siano pronti per un livello di calcio anche più alto, ovviamente se è quello che desiderano. Hanno il potenziale per fare questo salto".