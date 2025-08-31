FCIN1908 – Nazionali, chi resta con Chivu si allenerà con l’Inter Under23

L'Inter giocherà a San Siro questa sera, contro l'Udinese, la seconda giornata di campionato. Poi tutti i giocatori convocati dalle loro Nazionali partiranno per le gare di qualificazione ai Mondiali. Si tornerà a pensare alla Serie A nel week-end del 12-14 dicembre con la squadra di Chivu chiamata alla prima trasferta, contro la Juventus, a Torino.
Nel periodo della pausa per le qualificazioni Mondiali i giocatori che resteranno alla Pinetina si alleneranno anche insieme alla squadra di Vecchi
Nella settimana dedicata alle Nazionali, chi invece non è stato convocato resterà ad Appiano e si allenerà insieme all'Under23 di Vecchi. L'allenatore della prima squadra ha concesso due giorni liberi ai suoi ragazzi dopo le prime due gare della stagione: lunedì e martedì.
Si lavorerà ancora da mercoledì e venerdì, poi altri due giorni liberi per chi non ha impegni di Nazionale. Questo il programma di Chivu, come raccolto da FCINTER1908.IT, per chi resta, da Sommer a Bonny passando per Acerbi, Darmian e Pavard che non è stato convocato dalla Francia di Deschamps.
