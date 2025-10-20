Prima dei due gol contro la Fiorentina l'ex attaccante ha parlato proprio del portoghese e della mancata continuità di rendimento

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 ottobre - 14:35

Dopo la vittoria del Milan contro la Fiorentina per due a uno, su DAZN hanno posto l'accento sulla doppietta di Rafael Leao che ha portato di fatto (a prescindere dalle polemiche arbitrali) i rossoneri primi in classifica. La conduttrice Diletta Leotta ha spiegato: «Queste sono le partite importanti da vincere, dopo la sosta e con tanti infortuni. Leao non segnava a San Siro in campionato da 513 giorni e ha segnato contro il suo ex maestro, Pioli, l'ultima volta aveva segnato proprio quando c'era lui in panchina».

E Bobo Vieri, tra gli opionisti del canale streaming, che ha preso parola in merito ha risposto: «Mi aspetto questi gol da lui. Ha fatto una grande partita, meglio a sinistra, quando è entrato Jimenes ha fatto meglio, deve fare la differenza. Non Non puoi stare 513 giorni senza segnare, è follia questa. Ha fatto un bel gol, il primo. Poi ha segnato un rigore importante, la palla lì pesava, tre punti e due gol. Deve migliorare nelle prestazioni e deve fare più gol», ha sottolineato l'ex nerazzurro.

«Leao è il giocatore che può far vincere lo scudetto al Milan, deve fare la differenza. Non importa chi lo allena, ha le qualità per fare la differenza, fisicamente e tecnicamente è devastante, deve fare la differenza perché ha tutto per farla. 513 gol che non fa gol a San Siro...», aveva detto nel pre partita - a proposito del calciatore portoghese del Milan, l'ex attaccante.

Toni aveva ribadito: "Più di cinquecento giorni senza gol, sono tanti: noi ci contestavano dopo 10 giorni-15". «Non 10-15 partite - ha ribadito Vieri - noi venivamo contestati dopo 10-15 giorni, due partite eh. Finora non ha dimostrato di essere un campione, un campione c'è dentro la partita su 38 partite almeno in 30 partite. Infortuni? Ci siamo fatti male tutti».

(Fonte: DAZN)