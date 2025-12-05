Marcus Thuram è tornato davvero con la sua voglia di sorridere e far sorridere i compagni e soprattutto con i gol. Una doppietta al Venezia in Coppa Italia due mesi e mezzo dopo le ultime gioie, anche in quel caso due. Lo scorso 17 settembre ad Amsterdam contro l'Ajax nella prima di Champions.
Inter, Thuram riprende la marcia: miglior partenza di sempre, l’obiettivo è chiaro
Come sottolinea Sport Mediaset, il francese è felice per aver ritrovato la rete interpretando una prestazione da regista offensivo fondamentale nel rendere fluidi gli attacchi nerazzurri. Thuram non ancora al 100% del potenziale ma sicuramente molto vicino alla miglior versione.
Salito così già quota 7 gol stagionali, 3 in campionato, 2 in Champions e appunto 2 in Coppa Italia. Bottino importante se si pensa al mese più di fermo ai box, causa infortunio prima del guaio al bicipite femorale che gli ha fatto saltare complessivamente 6 gare.
"Tikus aveva stampato la miglior partenza di sempre con 5 gol segnati tra campionato e Champions in 7 partite più 2 assist".
A 28 anni l'ex Borussia Mönchengladbach deve solo crescere e provare a superare gli score personali delle sue due prime stagioni interiste. 15 reti totali il primo anno, 18 il secondo. La sfida è ripartita contro il Venezia in Coppa Italia.
"La voglia di tornare trascinatore anche dell'Inter di Chivu è più viva che mai" conclude Sport Mediaset
