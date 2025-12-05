LIVE – Sorteggio Mondiali 2026: a Washington si decidono i gironi

Il primo mondiale di calcio a 48 squadre, il primo a giocarsi in tre nazioni. Un'edizione votata alla grandeur fin dal sorteggio a Washington, trasformato anch'esso in un grande show. Al Kennedy Center saranno presenti il primo ministro canadese Mark Carney e la presidente messicana Claudia Sheinbaum, in rappresentanza degli altri due Paesi che ospiteranno l'evento, ma i fari saranno puntati su Donald Trump. "Oggi è una grande giornata", ha detto Trump arrivando al Kennedy Center di Washington per il sorteggio dei Mondiali 2026. "Il calcio è uno sport grandioso e sta arrivando in America. Nessuno avrebbe mai pensato che una cosa del genere potesse accadere", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti".

"Sarà un evento unico, stellare, con 6 miliardi di persone che guarderanno questi mondiali da tutto il mondo, la coppa più grande della storia". Così il presidente della Fifa Gianni Infantino nel suo discorso che precede il sorteggio dei mondiali 2026. "104 Superbowl in un mese: questa è la scala dell'evento che abbiamo organizzato - ha aggiunto Infantino -. Siamo in America ed è doveroso fare uno show, non un semplice sorteggio". "Chiedo un applauso per il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump - ha esordito il n.1 della Fifa -, ma anche la Presidente del Messico Claudia Sheinbaum e il Primo Ministro del Canada Mark Carney. Questa sarà la Coppa del Mondo più grande mai vista dall'umanità: abbiamo tre Paesi ospitanti, 16 città e 48 squadre che si sfideranno per diventare l'unico campione del mondo. Sarà un'estate bellissima".