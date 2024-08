Il capitano dell'Inter ha riportato un affaticamento e non recupererà per la sfida di questa sera con il Lecce, gioca l'ex Porto

Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha riportato un affaticamento e non recupererà per la sfida di questa sera con il Lecce, gioca l'ex Porto Taremi. Inzaghi deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, si prende ancora del tempo.

"La novità obbligata in attacco non stravolgerà certo l’impianto della squadra: per gli altri dieci undicesimi Inzaghi si affiderà ai campioni dell’ultimo scudetto, l’altro neo-arrivato Zielinski inizierà dalla panchina in attesa dei primi minuti ufficiali nerazzurri. La formazione occhieggia a quella di Marassi, ma con un paio di dubbi che verranno risolti soltanto oggi nell’ultima rifinitura. Potrebbe cambiare la catena di destra", scrive La Gazzetta dello Sport.