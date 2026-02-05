Il Sassuolo di Fabio Grosso è sceso in campo oggi, a tre giorni dalla sfida del Mapei Stadium contro l'Inter di Cristian Chivu.
I dettagli dell'allenamento svolto oggi del Sassuolo, prossima avversaria dell'Inter di Chivu in campionato
Il club neroverde ha diramato un comunicato con il report del lavoro svolto oggi.
"Allenamento pomeridiano per gli uomini di Fabio Grosso al Mapei Football Center.
La squadra, dopo una prima fase di riscaldamento ed esercitazioni specifiche per reparto ha svolto partita a tutto campo.
Il gruppo tornerà in campo domani mattina".
