Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha spiegato perché vede l'Inter al secondo posto nella classifica di Serie A

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha spiegato perché vede l'Inter al secondo posto nella classifica di Serie A: "Secondo me arriva seconda l'Inter ancora una volta: ha messo giovani che mi piacciono molto come Pio Esposito e Bonny, anche se dipende ancora dai gol di Thuram e Lautaro.