Sabatini: “Vi dico perché vedo l’Inter sopra a Juve, Roma e Milan ma sotto al Napoli”

Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha spiegato perché vede l'Inter al secondo posto nella classifica di Serie A
Marco Astori
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha spiegato perché vede l'Inter al secondo posto nella classifica di Serie A: "Secondo me arriva seconda l'Inter ancora una volta: ha messo giovani che mi piacciono molto come Pio Esposito e Bonny, anche se dipende ancora dai gol di Thuram e Lautaro.

Sucic mi piace tantissimo, però sarà un po' alterno: Diouf lo voglio conoscere bene ma me ne parlano molto bene. Con Akanji ha fatto un gran colpo, ne avrà un gran bisogno più che braccetto come difensore centrale. Ma il Napoli è più forte e potrebbe avvicinarsi ad uno storico bis".

