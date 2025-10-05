Buona la prima (da titolare) per Bonny in nerazzurro. Si è visto per la prima volta dall'inizio, con una risposta importante per Chivu e l'intero ambiente nerazzurro. L'Inter sa di poter contare definitivamente su un'arma in più là davanti, che tornerà utilissima a stretto giro. Lo sottolinea anche l'edizione odierna di Repubblica:
Dal quotidiano la sottolineatura sull'impatto di Bonny che sarà importante anche nelle gare che ci saranno dopo la pausa
"L'esplosione del ventunenne francese rende meno preoccupante l'assenza di Marcus. Anche se non dovesse recuperare in tempo per la trasferta di Roma contro i giallorossi, il 18 ottobre, l'Inter sarebbe comunque ben attrezzata. Poi ci sarà Napoli, e in mezzo il viaggio a Bruxelles per la Champions. Un tour de force, dopo un periodo di partite abbordabili. Parlando degli avversari, Davide Nicola non ha potuto fare altro che constatare: «Sono fortissimi». A vederli giocare, l'impressione è che abbiano anche la consapevolezza di esserlo. L'importante, visti i precedenti, è non illudersi di essere ingiocabili".
