"L'esplosione del ventunenne francese rende meno preoccupante l'assenza di Marcus. Anche se non dovesse recuperare in tempo per la trasferta di Roma contro i giallorossi, il 18 ottobre, l'Inter sarebbe comunque ben attrezzata. Poi ci sarà Napoli, e in mezzo il viaggio a Bruxelles per la Champions. Un tour de force, dopo un periodo di partite abbordabili. Parlando degli avversari, Davide Nicola non ha potuto fare altro che constatare: «Sono fortissimi». A vederli giocare, l'impressione è che abbiano anche la consapevolezza di esserlo. L'importante, visti i precedenti, è non illudersi di essere ingiocabili".