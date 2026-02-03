Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo 2026 per il petardo lanciato dal settore ospiti nerazzurro e che ha colpito Emil Audero durante la sfida con la Cremonese. Su X Maurizio Pistocchi si dice contrario al provvedimento del ministro dell'Interno.
Inter, trasferte vietate ai tifosi. Pistocchi: “Provvedimento populista e illiberale. Se è vero…”
"Sono fermamente convinto che, come ho già detto in occasione del provvedimento con il quale sono state bloccate le trasferte ad altre tifoserie, si tratti di un provvedimento populista e illiberale, con il quale vengono sanzionati anche gli innocenti. Se è vero che in Italia la responsabilità penale è ancora individuale questo è un divieto che dimostra l’incapacità dello Stato di prevenire, individuare e sanzionare".
"Il mio auspicio è che chi delinque e non rispetta le regole sia emarginato ed escluso per sempre dagli eventi sportivi, ma temo che senza una necessaria educazione allo sport e una obbligatoria prevenzione si andrà presto verso il blocco totale e indiscriminato delle trasferte: provvedimento che piace al Governo anche perché costituirebbe un enorme risparmio di risorse di uomini e mezzi della Polizia di Stato".
