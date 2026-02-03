FC Inter 1908
Il giornalista si dice contrario al provvedimento del ministro dell'Interno che ha vietato la trasferta ai tifosi dell'Inter fino al 23 marzo
Gianni Pampinella
Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo 2026 per il petardo lanciato dal settore ospiti nerazzurro e che ha colpito Emil Audero durante la sfida con la Cremonese. Su X Maurizio Pistocchi si dice contrario al provvedimento del ministro dell'Interno.

"Sono fermamente convinto che, come ho già detto in occasione del provvedimento con il quale sono state bloccate le trasferte ad altre tifoserie, si tratti di un provvedimento populista e illiberale, con il quale vengono sanzionati anche gli innocenti. Se è vero che in Italia la responsabilità penale è ancora individuale questo è un divieto che dimostra l’incapacità dello Stato di prevenire, individuare e sanzionare".

"Il mio auspicio è che chi delinque e non rispetta le regole sia emarginato ed escluso per sempre dagli eventi sportivi, ma temo che senza una necessaria educazione allo sport e una obbligatoria prevenzione si andrà presto verso il blocco totale e indiscriminato delle trasferte: provvedimento che piace al Governo anche perché costituirebbe un enorme risparmio di risorse di uomini e mezzi della Polizia di Stato".

