Gianluca Nani, direttore tecnico dell'Udinese, ai canali ufficiali del club friulano ha parlato delle ultime operazioni di mercato, soffermandosi soprattutto su Branimir Mlacic , difensore centrale croato classe 2007 a lungo cercato anche dell'Inter: "Abbiamo preso un centrale forte come Mlacic per anticipare un intervento sul mercato estivo. Noi cerchiamo sempre di lavorare con programmazione. Siamo intervenuti su due ruoli in cui sapevamo fosse necessario con Mlacic ed Arizala, due talenti.

Mlacic presto andrà in nazionale maggiore croata. Avevamo tantissime contendenti per lui, é stata una trattativa dura, c'era la fila. È un ragazzo maturo e ha valutato che qui sarebbe potuto crescere con più calma, anche Arizala ha scelto noi rispetto ai top club perché l'Udinese é riconosciuta da quarant'anni per il suo lavoro. Io vedo per lui un futuro importantissimo, é un giocatore fortissimo. Massolin? Non lo abbiamo mai trattato ne sondato".