Il giornalista Sandro Sabatini, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha commentato così il mercato di gennaio dell'Inter
Marco Astori
Il giornalista Sandro Sabatini, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha commentato così il mercato di gennaio dell'Inter: "L'Inter ha avuto il tempo per valutare anche un inserimento: doveva cercare di inserire un giocatore al posto di Dumfries, anche per il futuro, perché ho la sensazione che Dumfries abbia delle ambizioni un po' strane e voglia andare in Premier League dopo il Mondiale.

Ci vuole uno: Luis Henrique è un giocatore che se tutto va bene è da 6, Darmian vede il traguardo di fine carriera. Dumfries tornerà sì, ma l'Inter deve fare un investimento su quella fascia: e non l'ha fatto. Su Frattesi vedete poi la potenza delle voci che ci sono intorno a giocatori: l'anno scorso doveva andare alla Roma, in estate doveva andare via e lo volevano in Premier League.

A gennaio si è partiti a dicembre con la Juve su di lui in prima pagina: alla fine si è chiuso con la Lazio che lo chiedeva in prestito. Per me è un buon giocatore, però quando arrivi ad avere un livello di cartellino e di stipendio alto, è difficile riciclarsi se poi le prestazioni non sono all'altezza delle aspettative".

