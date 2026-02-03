Il giornalista Sandro Sabatini, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha commentato così il mercato di gennaio dell'Inter

Marco Astori Redattore 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 15:16)

Il giornalista Sandro Sabatini, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha commentato così il mercato di gennaio dell'Inter: "L'Inter ha avuto il tempo per valutare anche un inserimento: doveva cercare di inserire un giocatore al posto di Dumfries, anche per il futuro, perché ho la sensazione che Dumfries abbia delle ambizioni un po' strane e voglia andare in Premier League dopo il Mondiale.

Ci vuole uno: Luis Henrique è un giocatore che se tutto va bene è da 6, Darmian vede il traguardo di fine carriera. Dumfries tornerà sì, ma l'Inter deve fare un investimento su quella fascia: e non l'ha fatto. Su Frattesi vedete poi la potenza delle voci che ci sono intorno a giocatori: l'anno scorso doveva andare alla Roma, in estate doveva andare via e lo volevano in Premier League.

A gennaio si è partiti a dicembre con la Juve su di lui in prima pagina: alla fine si è chiuso con la Lazio che lo chiedeva in prestito. Per me è un buon giocatore, però quando arrivi ad avere un livello di cartellino e di stipendio alto, è difficile riciclarsi se poi le prestazioni non sono all'altezza delle aspettative".