Il giorno dopo la vittoria sofferta contro il Lecce, Libero analizza la prestazione dell'Inter . I nerazzurri sono apparsi stanchi, ma alla fine contava portare a casa tre punti d'oro, soprattutto dopo il pareggio del Napoli col Parma. "Tre punti che valgono di più, perché il Napoli finisce a -6 e potrebbe subire un contraccolpo psicologico. L'Inter supera il Lecce a fatica con un gol di Esposito a dieci minuti dalla fine, ma è uno di quei momenti che spostano i campionati".

Il primo tempo è probabilmente il peggiore della stagione per i nerazzurri che non riescono a imprimere la consueta inerzia. L’unico sussulto è un rigore prima assegnato e poi giustamente tolto da Maresca per un contatto su Bonny. Nella ripresa l’Inter alza ritmo fino a trovare il pertugio sulla combinazione Lautaro-Esposito, gli ingressi dalla panchina che fanno la differenza: lo scorso anno in negativo per Inzaghi, questo in positivo per Chivu. A tal proposito, Marotta dice che «la notizia del giorno è che Dumfries sta recuperando prima del previsto. In campo a metà febbraio? Non voglio scavalcare lo staff medico ma siamo ottimisti». Ma Chivu meriterebbe un rinforzo, così come lo meritava Inzaghi un anno fa".