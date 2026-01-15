FC Inter 1908
Una vittoria sofferta contro il Lecce ha permesso all'Inter di allungare sul Napoli fermato dal Parma
Il giorno dopo la vittoria sofferta contro il Lecce, Libero analizza la prestazione dell'Inter. I nerazzurri sono apparsi stanchi, ma alla fine contava portare a casa tre punti d'oro, soprattutto dopo il pareggio del Napoli col Parma. "Tre punti che valgono di più, perché il Napoli finisce a -6 e potrebbe subire un contraccolpo psicologico. L'Inter supera il Lecce a fatica con un gol di Esposito a dieci minuti dalla fine, ma è uno di quei momenti che spostano i campionati".

"La squadra di Chivu patisce questo infrasettimanale balordo esattamente come quella di Conte: lo scontro diretto è stato così intenso ed emotivo da aver prosciugato la riserva di energie mentali, quelle che permettono di scardinare squadre organizzate e in un buon momento di forma come il Lecce di Di Francesco".

Il primo tempo è probabilmente il peggiore della stagione per i nerazzurri che non riescono a imprimere la consueta inerzia. L’unico sussulto è un rigore prima assegnato e poi giustamente tolto da Maresca per un contatto su Bonny. Nella ripresa l’Inter alza ritmo fino a trovare il pertugio sulla combinazione Lautaro-Esposito, gli ingressi dalla panchina che fanno la differenza: lo scorso anno in negativo per Inzaghi, questo in positivo per Chivu. A tal proposito, Marotta dice che «la notizia del giorno è che Dumfries sta recuperando prima del previsto. In campo a metà febbraio? Non voglio scavalcare lo staff medico ma siamo ottimisti». Ma Chivu meriterebbe un rinforzo, così come lo meritava Inzaghi un anno fa".

