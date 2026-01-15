Il giorno dopo la vittoria sofferta contro il Lecce, Libero analizza la prestazione dell'Inter. I nerazzurri sono apparsi stanchi, ma alla fine contava portare a casa tre punti d'oro, soprattutto dopo il pareggio del Napoli col Parma. "Tre punti che valgono di più, perché il Napoli finisce a -6 e potrebbe subire un contraccolpo psicologico. L'Inter supera il Lecce a fatica con un gol di Esposito a dieci minuti dalla fine, ma è uno di quei momenti che spostano i campionati".
"La squadra di Chivu patisce questo infrasettimanale balordo esattamente come quella di Conte: lo scontro diretto è stato così intenso ed emotivo da aver prosciugato la riserva di energie mentali, quelle che permettono di scardinare squadre organizzate e in un buon momento di forma come il Lecce di Di Francesco".
Il primo tempo è probabilmente il peggiore della stagione per i nerazzurri che non riescono a imprimere la consueta inerzia. L’unico sussulto è un rigore prima assegnato e poi giustamente tolto da Maresca per un contatto su Bonny. Nella ripresa l’Inter alza ritmo fino a trovare il pertugio sulla combinazione Lautaro-Esposito, gli ingressi dalla panchina che fanno la differenza: lo scorso anno in negativo per Inzaghi, questo in positivo per Chivu. A tal proposito, Marotta dice che «la notizia del giorno è che Dumfries sta recuperando prima del previsto. In campo a metà febbraio? Non voglio scavalcare lo staff medico ma siamo ottimisti». Ma Chivu meriterebbe un rinforzo, così come lo meritava Inzaghi un anno fa".
