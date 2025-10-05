Il campionato si ferma per gli impegni delle nazionali, con l'Inter che, reduce dal rotondo successo contro la Cremonese, tornerà in campo in Serie A nell'appuntamento dell'Olimpico contro la Roma del 18 ottobre. Durante la sosta la squadra di Chivu scenderà in campo nell'amichevole contro l'Atletico Madrid di venerdì 10 ottobre alle 18:00, mentre saranno 13 i nerazzurri impegnati con le rispettive Nazionali.
ultimora
Inter, tredici i nerazzurri in giro per il mondo: tutti gli impegni dei nazionali
I CONVOCATI E GLI IMPEGNI
ITALIA—
Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi
Estonia-Italia, sabato 11/10 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Tallin
Italia-Israele, martedì 14/10 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Udine
ARGENTINA—
Lautaro Martinez
Argentina-Venezuela, sabato 11/10 ore 02:00 (10/10, 20:00 ora locale) – Amichevole | Miami
Porto Rico-Argentina, martedì 14/10 ore 01:00 (13/10, 18:00 ora locale) - Amichevole | Chicago
CROAZIA—
Petar Sucic
Rep. Ceca-Croazia, giovedì 09/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Praga
Croazia-Gibilterra, domenica 12/10 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Varazdin
OLANDA—
Denzel Dumfries, Stefan de Vrij
Malta-Olanda, giovedì 09/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ta Qali
Olanda-Finlandia, domenica 12/10 ore 18:00 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Amsterdam
POLONIA—
Piotr Zielinski
Polonia-Nuova Zelanda, giovedì 09/10 ore 20:45 –Amichevole | Chorzow
Lituania-Polonia, domenica 12/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) - Qualificazioni Mondiali 2026 | Kaunas
SVIZZERA—
Manuel Akanji
Svezia-Svizzera, venerdì 10/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Stoccolma
Slovenia-Svizzera, lunedì 13/10 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Lubiana
TURCHIA—
Hakan Calhanoglu
Bulgaria-Turchia, sabato 11/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Sofia
Turchia-Georgia, martedì 14/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Kocaeli
BRASILE—
Carlos Augusto
Corea del Sud-Brasile, venerdì 10/10 ore 13:00 (20:00 ora locale) - Amichevole | Seul
Giappone-Brasile, martedì 14/10 ore 12:30 (19:30 ora locale) - Amichevole | Tokio
© RIPRODUZIONE RISERVATA