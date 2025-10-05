FC Inter 1908
Inter, tredici i nerazzurri in giro per il mondo: tutti gli impegni dei nazionali

L’elenco completo di coloro che andranno via da Appiano Gentile per rispondere alle convocazioni delle varie nazionali
Il campionato si ferma per gli impegni delle nazionali, con l'Inter che, reduce dal rotondo successo contro la Cremonese, tornerà in campo in Serie A nell'appuntamento dell'Olimpico contro la Roma del 18 ottobre. Durante la sosta la squadra di Chivu scenderà in campo nell'amichevole contro l'Atletico Madrid di venerdì 10 ottobre alle 18:00, mentre saranno 13 i nerazzurri impegnati con le rispettive Nazionali.

Inter
I CONVOCATI E GLI IMPEGNI

ITALIA

—  

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi

    • Estonia-Italia, sabato 11/10 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Tallin

    • Italia-Israele, martedì 14/10 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Udine

    ARGENTINA

    —  

    Lautaro Martinez

    • Argentina-Venezuela, sabato 11/10 ore 02:00 (10/10, 20:00 ora locale) – Amichevole | Miami

    • Porto Rico-Argentina, martedì 14/10 ore 01:00 (13/10, 18:00 ora locale) - Amichevole | Chicago

    CROAZIA

    —  

    Petar Sucic

    • Rep. Ceca-Croazia, giovedì 09/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Praga

    • Croazia-Gibilterra, domenica 12/10 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Varazdin

    OLANDA

    —  

    Denzel Dumfries, Stefan de Vrij

    • Malta-Olanda, giovedì 09/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ta Qali

    • Olanda-Finlandia, domenica 12/10 ore 18:00 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Amsterdam

    POLONIA

    —  

    Piotr Zielinski

    • Polonia-Nuova Zelanda, giovedì 09/10 ore 20:45 –Amichevole | Chorzow

    • Lituania-Polonia, domenica 12/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) - Qualificazioni Mondiali 2026 | Kaunas

    SVIZZERA

    —  

    Manuel Akanji

    • Svezia-Svizzera, venerdì 10/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Stoccolma

    • Slovenia-Svizzera, lunedì 13/10 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Lubiana

    TURCHIA

    —  

    Hakan Calhanoglu

    • Bulgaria-Turchia, sabato 11/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Sofia

    • Turchia-Georgia, martedì 14/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Kocaeli

    BRASILE

    —  

    Carlos Augusto

    • Corea del Sud-Brasile, venerdì 10/10 ore 13:00 (20:00 ora locale) - Amichevole | Seul

    • Giappone-Brasile, martedì 14/10 ore 12:30 (19:30 ora locale) - Amichevole | Tokio

