Marco Astori Redattore 3 ottobre - 14:04

Intervistato da Lottomatica Sport, Alessandro Nesta, ex difensore, ha parlato così dei migliori attaccanti, rispondendo così alla domanda se fosse in grado di marcarli o meno: "Lautaro tosto, però lo marco. Torres? Vai vai avanti. Di Natale? Totò forte forte. Mbappé? Questo se riesco a prenderlo lo marco, è dura (ride, ndr).

Higuain? Ci ho giocato, mi ha fatto pure gol: forte. Pipo Inzaghi? Abbiamo giocaro sempre insieme, forse mi ha fatto gol una volta: però su cento partite mi ha fatto un gol, lo marco. Lukaku? Lo marco. Ibra? Ci ho giocato contro tante volte: forte, ce le siamo date.

Haaland? Sono curioso, ma lo prendo. Messi? Mi è andata bene guarda, fortissimo. Ronaldo il Fenomeno? Non l'ho preso: ho provato a prenderlo una sera, mi ha fatto una testa xcome un pallone: non si prende questo in serata".