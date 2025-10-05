Hernanes: “Chivu? Come John Legend. Lookman? Fofo. All’Inter cambiava la pizza margherita”

Hernanes, a Dazn, ha tessuto le lodi all'Inter e a Chivu per la prestazione contro la Cremonese. L'ex nerazzurro ha parlato anche di Lookman

Matteo Pifferi Redattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 12:39)

A Dazn si è parlato ancora di come sarebbe cambiata l'Inter con l'eventuale arrivo di Lookman.

"Posso dire una cosa: ma Lookman, che magari aveva la possibilità di andare all’Inter, avrebbe fatto la panchina. Volevo arrivare esattamente a questo. Cioè, avresti dovuto cambiare tanto. Devi cambiare modulo e non lo so se erano le caratteristiche giuste. Perché a fronte dell’inserimento di un giocatore pur importante come Lookman, tu devi cambiare un assetto di gioco a cui loro sono abituati. E soprattutto giocatori che hanno in quel tipo di assetto tattico proprio le conoscenze", ha detto Ciro Ferrara.

Hernanes, sempre sull'argomento, ha detto la sua: "La lite comincia perché lui voleva andare via ma era una cosa normale dopo quello fatto nell'Atalanta, era normale volesse andare in un'altra squadra. In Brasile si dice fofo, ingrassato un pochettino. Lookman all'Inter? Come cambiare la pizza margherita, non si cambia, non si tocca", dice l'ex Inter, Juve e Lazio che poi aggiunge:

"Come canta John Legend, All of the Chivu. Nella canzone c'è un momento in cui dice perfect imperfection, si dice che la perfezione è irraggiungibile ma non è vero. Per noi esseri umani, c'è il perfetto e l'essere imperfetto. Dentro l'imperfezione dell'Inter, oggi hanno fatto una prestazione perfetta. Non sbagliare mai è impossibile, questa dell'Inter è perfezione imperfetta"