Ieri l'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio per l'anno fiscale 2024/25. Ricavi in crescita, 567 milioni, il valore più alto di sempre per l'Inter e record per la Serie A al netto del player trading. Per la prima volta negli ultimi quindici anni l'esercizio si è chiuso in utile, 35,4 milioni.

"Questo perché al grande traguardo ottenuto ha contribuito in maniera determinante il cammino della squadra in campo. Tra Champions, fino alla nefasta notte di Monaco, e Mondiale per club, l’Inter ha messo in cassa 168 milioni di euro, circa il 30% del fatturato complessivo della società. L’intenzione è quella di consolidare anche le infrastrutture per garantire una competitività sempre maggiore anche attraverso la sinergia con l’Under 23. Non solo lo stadio. Tra maggio e luglio sono stati già stanziati 40 milioni", si legge sul Corriere dello Sport.