Zielinski e i messaggi inviati a Chivu: ha fatto capire una cosa. Chi sorride meno…

Dalla sosta per le nazionali sono arrivate risposte positive e incoraggianti per Cristian Chivu, soprattutto dal centrocampista polacco
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Dalla sosta per le nazionali sono arrivate risposte positive e incoraggianti per Cristian Chivu. In particolare il tecnico ritroverà ad Appiano uno Zielinski tirato a lucido. "Zielinski ha provato a sfruttare la vetrina per mandare diversi messaggi da lontano al suo allenatore. Quello più importante arriva direttamente dal campo: un gol dei suoi che non può lasciare indifferenti. Servirà continuità di rendimento per far sì che il minutaggio in nerazzurro aumenti", si legge sul Corriere dello Sport.

"Nelle varie interviste rilasciate ha fatto capire di volersi giocare le sue carte per convincere Chivu a fidarsi ancora di più di lui. Chi questa stima comincia ad avvertirla anche dal proprio ct è Carlos Augusto, tornato a giocare in maglia verdeoro dopo due anni. Con Ancelotti in panchina sa di avere chance di andare al mondiale: sarà anche questo stimolo ulteriore a far bene con l’Inter". 

"Questo senza tralasciare l’ordinaria amministrazione (con assist) di Dumfries, ormai imprescindibile per la sua nazionale, così come Barella, Akanji e Sucic per le loro. Anche il riposo di De Vrij e quello (parziale) di Bastoni sono una buona notizia. Chi forse sorride meno, a causa di una continuità persa anche in azzurro, è Davide Frattesi: magari si rinvigorirà respirando aria di casa nella prossima trasferta di campionato". 

