Dalla sosta per le nazionali sono arrivate risposte positive e incoraggianti per Cristian Chivu. In particolare il tecnico ritroverà ad Appiano uno Zielinski tirato a lucido. "Zielinski ha provato a sfruttare la vetrina per mandare diversi messaggi da lontano al suo allenatore. Quello più importante arriva direttamente dal campo: un gol dei suoi che non può lasciare indifferenti. Servirà continuità di rendimento per far sì che il minutaggio in nerazzurro aumenti", si legge sul Corriere dello Sport.
Zielinski e i messaggi inviati a Chivu: ha fatto capire una cosa. Chi sorride meno…
"Nelle varie interviste rilasciate ha fatto capire di volersi giocare le sue carte per convincere Chivu a fidarsi ancora di più di lui. Chi questa stima comincia ad avvertirla anche dal proprio ct è Carlos Augusto, tornato a giocare in maglia verdeoro dopo due anni. Con Ancelotti in panchina sa di avere chance di andare al mondiale: sarà anche questo stimolo ulteriore a far bene con l’Inter".
"Questo senza tralasciare l’ordinaria amministrazione (con assist) di Dumfries, ormai imprescindibile per la sua nazionale, così come Barella, Akanji e Sucic per le loro. Anche il riposo di De Vrij e quello (parziale) di Bastoni sono una buona notizia. Chi forse sorride meno, a causa di una continuità persa anche in azzurro, è Davide Frattesi: magari si rinvigorirà respirando aria di casa nella prossima trasferta di campionato".
(Corriere dello Sport)
