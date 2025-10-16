Per una volta la sosta è stata benefica per l'Inter. Infatti, Cristian Chivu ritroverà ad Appiano giocatori carichi che con le rispettive nazionali hanno raccolto vittorie, assist e gol. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il tecnico ci aveva visto lungo. "Stuzzicato sul tema, aveva fatto capire il suo pensiero sulla sosta: un’opportunità per far riposare chi non parte, ma anche per dare ulteriore linfa a livello mentale a coloro che raggiungono le rispettive nazionali".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sosta, bilancio positivo per l’Inter: Chivu ci aveva visto lungo. Una riflessione da fare
ultimora
Sosta, bilancio positivo per l’Inter: Chivu ci aveva visto lungo. Una riflessione da fare
Cristian Chivu ritroverà ad Appiano giocatori carichi che con le rispettive nazionali hanno raccolto vittorie, assist e gol
"Ed è stata così per l’Inter, alla luce dei 1513’ giocati dai 13 calciatori che hanno lasciato Appiano Gentile. I rientri si concluderanno oggi, ma si può dire tranquillamente che il bilancio è positivo. Prima di tutto perché non ci sono stati infortuni".
"L’aspetto fisico rappresenta la preoccupazione più grande di qualsiasi allenatore: il rumeno su questo ha tirato un abbondante sospiro di sollievo. C’è poi una riflessione sull’aspetto mentale che non è trascurabile. Praticamente tutti i nerazzurri hanno portato a casa risultati positivi, tra amichevoli e gare ufficiali. E quasi tutti da protagonisti. Torneranno col sorriso e con una carica d’ottimismo".
(Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA