Gianni Pampinella Redattore 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 08:46)

Per una volta la sosta è stata benefica per l'Inter. Infatti, Cristian Chivu ritroverà ad Appiano giocatori carichi che con le rispettive nazionali hanno raccolto vittorie, assist e gol. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il tecnico ci aveva visto lungo. "Stuzzicato sul tema, aveva fatto capire il suo pensiero sulla sosta: un’opportunità per far riposare chi non parte, ma anche per dare ulteriore linfa a livello mentale a coloro che raggiungono le rispettive nazionali".

"Ed è stata così per l’Inter, alla luce dei 1513’ giocati dai 13 calciatori che hanno lasciato Appiano Gentile. I rientri si concluderanno oggi, ma si può dire tranquillamente che il bilancio è positivo. Prima di tutto perché non ci sono stati infortuni".

"L’aspetto fisico rappresenta la preoccupazione più grande di qualsiasi allenatore: il rumeno su questo ha tirato un abbondante sospiro di sollievo. C’è poi una riflessione sull’aspetto mentale che non è trascurabile. Praticamente tutti i nerazzurri hanno portato a casa risultati positivi, tra amichevoli e gare ufficiali. E quasi tutti da protagonisti. Torneranno col sorriso e con una carica d’ottimismo".

